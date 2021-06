Una serra indoor di marijuana ricavata in un appartamento al primo piano nel quartiere Zisa. La scoperta è della polizia di Palermo, che ha sequestrato diverse piante con un provvedimento a carico di ignoti, motivo per cui sono in corso accertamenti sulla persona che portava avanti la coltivazione. Intorno alle 3 di notte, una pattuglia ha ritenuto di verificare la presenza in casa di un pregiudicato agli arresti domiciliari. Dopo avere effettuato il controllo, gli agenti hanno notato la presenza di fumo bianco fuoriuscire dai locali di un’abitazione, insieme alla percezione di un odore intenso.