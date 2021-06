Oltre 700 dispositivi di protezione individuale non a norma sono stati sequestrati dai finanzieri di Termini Imerese a un rappresentante fermato per un controllo nei pressi di Altavilla Milicia. I militari hanno trovato 781 mascherine, non presidi medici, prive dei dati identificativi del produttore e del distributore nonché delle ulteriori indicazioni minime come luogo d'origine, particolari istruzioni e precauzioni per l'utilizzo in violazione della normativa nazionale sulla sicurezza dei prodotti. Il rappresentante è stato segnalato alla Camera di commercio e la merce è stata sequestrata.