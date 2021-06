I finanzieri di Carini hanno sequestrato oltre 12mila articoli non sicuri. In particolare, le fiamme gialle, durante un controllo in un emporio a Villagrazia di Carini, lungo la strada statale 113, riconducibile a una società gestita da un soggetto di etnia cinese hanno sequestrato 12.040 prodotti (accessori alla persona) ritenuti non sicuri in quanto sprovvisti del marchio CE o non riportanti alcuna indicazione in lingua italiana né le ulteriori indicazioni minime (produttore, importatore, luogo d’origine, particolari istruzioni e precauzioni per l’utilizzo) previste dal Codice del consumo.