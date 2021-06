Sarebbero almeno sei le persone rimaste ferite in un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo l'autostrada A19 Palermo-Catania a una decina di chilometri Caracoli, in direzione del capoluogo etneo. Per cause che sono ancora in fase di accertamento, un'auto si è ribaltata in mezzo alla carreggiata tra gli svincoli di Altavilla e Trabia.