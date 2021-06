Un incendio è divampato in contrada Arso a Ustica, in provincia di Palermo. Le fiamme hanno distrutto un giardino e una costruzione in legno. I carabinieri e i residenti con alcune bacinelle e irrigatori da giardino hanno cercato di spegnere le fiamme. Tanta paura anche per alcune abitazioni che si trovavano nei pressi del luogo in cui sono divampate le fiamme.