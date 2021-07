La polemica sulla Ztl non si è ancora spenta, anzi riesce a rilanciarsi a ogni occasione. L'assessore alla Mobilità Giusto Catania rilancia ancora il tema e sembra volere tirare dritto sulla strada intrapresa e diventata un cavallo di battaglia dell'amministrazione guidata da Leoluca Orlando, promettendo un'estate all'insegna di mobilità sostenibile e pedonalizzazioni .

«Per Mondello è una scelta importante - dice l'assessore a MeridioNews parlando dell'ultima chiusura alle auto, quella che riserva appunto il lungomare ai soli pedoni - Servirà a rendere più vivibile la borgata marinara e, in più, si completerà il collegamento pedonale dal porto al centro storico. Passaggi decisivi - aggiunge Catania - che, in vista della ripresa turistica, saranno fondamentali e verranno molto utilizzati».

E poi c'è il tema dei monopattini. L'arrivo dei mezzi elettrici disseminati per la città è stato un successo, vandalizzazioni, tentativi di furto e manomissioni a parte, sono entrati fin da subito nella routine quotidiana dei palermitani, cosa che ha portato il Comune a spingere ulteriormente sull'acceleratore e ampliare il parco mezzi. «I monopattini vanno benissimo - prosegue l'assessore - C'è un uso molto attento, dopo le prime settimane di difficoltà. I palermitani li utilizzano in modo consapevole, sono diventati uno strumento casa-lavoro molto importante e uno strumento per decongestionare il traffico privato».

«Stiamo pensando di implementare il numero dei mezzi - annuncia Catania - Se immetteremo quattromila monopattini saranno quattromila macchine in meno per strada - conclude Catania - Inoltre, con l'arrivo della zona bianca arriva l'allentamento delle misure restrittive sui bus e anche il trasporto pubblico andrà a stabilizzarsi, riducendo sempre di più il numero delle auto».