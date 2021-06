«Tale accadimento non c'è stato e la parrocchia Immacolata e la confraternita di Santa Rita sono estranei alla questione». Parole di don Sandro Orlando, parroco di Valledolmo, che ha replicato alle voci secondo cui un presunto festeggiamento non ufficiale abbia contribuito al diffondersi del contagio nel Comune del Palermitano.

In realtà diverse persone risultate positive durante l'escalation che ha portato Valledolmo a diventare zona rossa farebbero parte della confraternita, ma si tratterebbe solo di una serie di coincidenze. Nel Comune, infatti, non c'è stato un vero e proprio focolaio, ma diversi casi distinti di contagi che si sono estesi all'interno di nuclei familiari. E anche le date delle varie positivizzazioni smentiscono la tesi della festa.

Intanto la situazione legata al Covid in paese continua a destare una moderata apprensione. «Considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica nella settimana del 6 al 13 giugno, nel nostro Comune la zona rossa non verrà prorogata, sebbene i dati facciano registrare nello stesso periodo 15 nuovi casi - dice il sindaco Angelo Conti - Ciò in quanto l'incidenza a livello distrettuale resta al di sotto del limite. Questo vuol dire che l'emergenza che ha fatto scattare la zona rossa non è affatto terminata e deve rimanere alto il livello di guardia e attenzione».

Il primo cittadino ha inoltre invitato la popolazione a continuare a prestare particolare attenzione al mantenimento delle misure di sicurezza, dall'uso della mascherina al mantenimento della distanza sociale, al conseguente divieto di assembramenti. Il Comune rimarrà comunque sotto il monitoraggio continuo da parte del dipartimento di Prevenzione dell'Asp di Palermo, pronto a intervenire immediatamente in caso di peggioramento dei dati del contagio.