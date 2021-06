Notte di tensione, con i dipendenti sul tetto che minacciavano di lanciarsi . È avvenuto tutto nella sede di Amat , l'azienda che si occupa di trasporto pubblico in città , dove a tenere banco è il futuro di 40 dipendenti della Euroservice , ditta che ha in appalto il servizio di pulizia degli autobus. Dopo i tagli di alcuni fondi e la spada di Damocle dell'appalto in scadenza il prossimo 30 giugno che metterebbe i dipendenti alla porta, il servizio, infatti, passerà nelle mani della Reset , un'altra partecipata comunale . Un passaggio di consegne che creerebbe difficoltà anche ai dipendenti di quest'ultima partecipata, che per il Comune di Palermo svolge già diversi servizi.

Poche ore fa, intanto, i dipendenti hanno deciso di salire sul tetto del deposito di via Roccazzo, per protestare per quello che hanno definito l'appalto della vergogna. La protesta è andata avanti per ore e, solo verso mezzanotte, gli operai sono scesi. «Si è concretizzato quanto, purtroppo, temevamo - ha detto Mimma Calabrò, segretaria generale della Fisascat Cisl Palermo-Trapani - Abbiamo ricevuto, infatti, comunicazione ufficiale da parte della Euroservice, con la quale anticipa l'apertura della procedura di licenziamento collettivo».