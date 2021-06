Due settimane di lavoro in Campania. Il Palermo ha definito date e luogo del prossimo ritiro estivo. Dopo una fase introduttiva caratterizzata da alcuni giorni dedicati in città ai test e alle visite mediche, i rosanero – comunica il sito ufficiale del club di viale del Fante - si alleneranno dal 19 luglio al 2 agosto a San Gregorio Magno, comune in provincia di Salerno. Reduce da due preparazioni estive a Petralia Sottana, il Palermo targato Mirri scalderà dunque i motori in una location diversa dalla Sicilia. Scelta non casuale dettata, per ragioni organizzative, anche dall’esigenza (legata ai protocolli anti-Covid) di disputare amichevoli contro squadre professionistiche e colmare un gap che nelle battute iniziali della scorsa stagione ha condizionato il rendimento della formazione guidata allora da Boscaglia.