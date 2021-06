Un'intera famiglia originaria del Bangladesh, marito moglie e tre bimbi, il più piccolo dei quali ha tre anni, si trova ricoverata in ospedale a Palermo per avvelenamento dopo avere ingerito foglie di mandragora . L'intero nucleo familiare, che da anni risiede nel capoluogo dell'Isola, in via Rosario Scuderi, e' stato portato negli ospedali Civico, Policlinico e Di Cristina. Tutti e cinque sono arrivati nei Pronto Soccorso in stato di allucinazione e sono stati subito assistiti dai medici, che hanno iniziato la profilassi somministrando l'antidoto.

Un'intera famiglia originaria del Bangladesh, marito moglie e tre bimbi, il più piccolo dei quali ha tre anni, si trova ricoverata in ospedale a Palermo per avvelenamento dopo avere ingerito foglie di mandragora. L'intero nucleo familiare, che da anni risiede nel capoluogo dell'Isola, in via Rosario Scuderi, e' stato portato negli ospedali Civico, Policlinico e Di Cristina. Tutti e cinque sono arrivati nei Pronto Soccorso in stato di allucinazione e sono stati subito assistiti dai medici, che hanno iniziato la profilassi somministrando l'antidoto.

Secondo quanto hanno raccontato i loro familiari, la mandragora sarebbe stata acquistata per sbaglio nel mercato di Ballarò pensando che fosse borragine. «I più gravi sono i due genitori - dicono dall'ospedale Civico - ma grazie all'antidoto le loro condizioni si sono normalizzate. Sono ancora in osservazione».

La mandragora, facilmente confondibile con altre piante commestibili, è un'erba dalle connotazioni quasi mitologiche. È stata utilizzata perlopiù nel Medioevo, quando si riteneva che avesse caratteristiche magiche, e nella letteratura storica e cinematografica anche in tempi recenti. Quella velenosa è la mandragora autunnale, tossica, pericolosa e capace di indurre alla morte. I sintomi che preannunciano l'intossicazione sono molteplici: si va da nausea, vomito, problemi intestinali, secchezza delle fauci e difficoltà a urinare per intossicazioni leggere, fino ad allucinazioni, delirio e tachicardia per le condizioni più gravi.