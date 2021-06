Due giovani di 21 e 20 anni sono accusati di avere picchiato, per futili motivi, il cliente di un locale a Palermo . L'aggressione è avvenuta il 22 maggio vicino piazzetta della Canna. La vittima è stata colpita al volto, causandaogli la caduta di due denti . Subito dopo i responsabili sono fuggiti per le vie del centro storico.

Fondamentali per le indagini sono state le immagini dei circuiti di videosorveglianza della zona. Le riprese hanno consentito alla polizia di identificare gli aggressori, poi riconosciuti anche dalla vittima. I due sono stati denunciati a piede libero per lesioni aggravate in concorso.