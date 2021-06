Ha colpito la vittima con una sbarra di ferro alla testa perché colpevole di avere tagliato male i capelli al nipote. Con questa accusa è stato arrestato un 32enne originario del Bangladesh. I fatti sono accaduti sabato pomeriggio in via Maqueda a Palermo. Vittima il titolare di un salone per parucchieri, anche lui originario del paese asiatico.

Ha colpito la vittima con una sbarra di ferro alla testa perché colpevole di avere tagliato male i capelli al nipote. Con questa accusa è stato arrestato un 32enne originario del Bangladesh. I fatti sono accaduti sabato pomeriggio in via Maqueda a Palermo. Vittima il titolare di un salone per parucchieri, anche lui originario del paese asiatico.

L'uomo è stato trovato a terra dei carabinieri con ferite al capo. L'aggressione è scattata nel momento in cui la vittima si è rifiutata di restituire il denaro pagato il giorno prima per il taglio di capelli contestato. Il 32enne è stato bloccato poco dopo dai carabinieri e successivamente portato in carcere, in attesa dell'udienza di convalida da parte del gip del tribunale.

Per la vittima, invece, è stato necessario il trasferimento d'urgenza all'ospedale Civico di Palermo, dove è ricoverato ma non in pericolo di vita.