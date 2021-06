«Una vile aggressione da un soggetto che mi ha accusato di avere "denunciato episodi di voto di scambio durante le elezioni amministrative del 2018». La vittima è stata il deputato nazionale del Movimento cinque stelle Davide Aiello. L'episodio, che lui stesso ha denunciato sulla propria pagina Facebook pubblicando anche una foto del Pronto soccorso dell'ospedale Buccheri-La Ferla di Palermo, è avvenuto ieri sera intorno alla 22.15 nella piazza matrice di Casteldaccia. Cittadina del Palermitano dove Aiello, che adesso è anche componente della commissione nazionale antimafia, dal 2013 al 2017 è stato consigliere comunale.

«Voglio rassicurare tutti sul fatto che questo non mi fermerà in futuro dallo svolgere liberamente il mio ruolo di parlamentare», ha precisato il deputato che da più parti ha già ricevuto attestati di solidarietà. Primo tra tutti quello del senatore Nicola Morra, presidente della commissione parlamentare antimafia. «Esprimiamo la nostra piena e incondizionata vicinanza al collega che ieri sera ha subito una grave aggressione proprio per il suo impegno sul fronte dell'antimafia».

Anche gli altri parlamentari pentastellati in commissione antimafia puntualizzino che, anche dopo un atto del genere, «noi non ci fermeremo mai e così anche il nostro Davide nel denunciare apertamente nelle sedi istituzionali, il malaffare, il voto di scambio. Questa aggressione - aggiungono - dimostra come avevamo ragione e come la nostra azione politica sia efficace». Da parte loro c'è anche «piena fiducia nelle forze dell'ordine e nella magistratura che faranno luce sulla vicenda e consegneranno alla giustizia il responsabile o i responsabili».

Sui social, intanto, è arrivato anche un messaggio da parte del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. «Forza Davide, non sei solo. Dalla tua parte ci siamo noi e tutti i cittadini perbene che vivono e lavorano onestamente. Non ci facciamo intimidire e andiamo avanti a testa alta. Il nostro impegno sui territori non si ferma».