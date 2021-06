I Carabinieri di Grisì, durante un servizio antidroga, hanno tratto in arresto per produzione, traffico, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e furto aggravato un agricoltore incensurato, 51enne, del luogo. I militari dell’Arma hanno scovato duemila piante di cannabis indica del tipo nano, nascoste in mezzo alla vegetazione. La piantagione, in contrada Grassure-Airoldi, era munita di un efficiente impianto di irrigazione allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica, così come confermato da una squadra di tecnici verificatori Enel intervenuta sul posto.