Le giostre e tutte le attrazioni erano in funzione nel parco tematico e di divertimento di Mondello. Gli uomini della guardia di finanza di Palermo lo hanno sequestrato per avere violato la normativa anti-Covid secondo cui la struttura sarebbe dovuta rimanere chiusa fino al prossimo 15 giugno. Il gestore, però, avrebbe deciso per una illecita apertura anticipata.