Un 27enne palermitano e un 25enne originario del Gambia sono stati arrestati perché accusati di spaccio di droga. L'intervento è stato effettuato dalla polizia in via Agesia di Siracusa. I due sono stati individuati, mentre si intrattenevano per strada in atteggiamenti sospetti.

Alla vista degli agenti il 27enne ha tentato di allontanarsi per evitare un eventuale controllo, ma è stato bloccato. I poliziotti hanno recuperato un tovagliolo di carta in cui c'erano 20 dosi di hashish. La perquisizione a quel punto è stata estesa nell'abitazione, dove è stato trovato il materiale usato per il confezionamento delle dosi.

Il 25enne è risultato senza fissa dimora ed è ritenuto un pusher del quartiere Ballarò. L'arresto è avvenuto dopo che gli agenti in borghese si sono finti turisti in cerca di stupefacenti. Le dosi di crack erano nascoste nel manubrio di una bicicletta.