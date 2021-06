C’è un Palermo promosso in serie B. L’obiettivo , rimasto chiuso nel cassetto dei sogni degli uomini di Filippi eliminati dall’Avellino al primo turno della fase nazionale dei playoff, è stato centrato dalla squadra femminile. Che ha festeggiato con due giornate di anticipo dal termine del campionato in virtù del pareggio (1-1) maturato nella sfida tra Chieti e Pescara. Il Palermo, che nel weekend ha osservato un turno di riposo, ha potuto esultare grazie alla mancata vittoria del Chieti, secondo in classifica e unica squadra potenzialmente in grado in quest’ultimo segmento del torneo di insidiare la leadership delle ragazze guidate da Antonella Licciardi. In vetta al girone D di serie C a quota 46 punti con sette lunghezze di vantaggio sulla diretta inseguitrice a due giornate dalla fine. Step by step prosegue, dunque, la scalata del Palermo femminile verso la gloria: terzo posto nella stagione 2018/19, secondo nello scorso campionato (a-12 dalla capolista Pomigliano) e adesso il primato che vale la promozione in B. Un premio ai sacrifici e alla professionalità di un gruppo ( l’ex Ludos diventata poi Palermo dopo l’insediamento dall’estate 2019 della nuova compagine societaria guidata da Dario Mirri) che è riuscito a lasciare il segno spinto dalla fame e dalla voglia di stupire. Solidità e compattezza i tratti distintivi di una squadra che dopo avere agganciato la vetta della classifica al tramonto del girone di andata ha iniziato ad esercitare un dominio sancito in questo girone di ritorno da una striscia di otto vittorie - conquistate nelle ultime otto gare disputate – impreziosita dalla certezza aritmetica del salto di categoria. Una categoria, la serie B, che la versione femminile del Palermo non frequentava dal 2014/15.

C’è un Palermo promosso in serie B. L’obiettivo, rimasto chiuso nel cassetto dei sogni degli uomini di Filippi eliminati dall’Avellino al primo turno della fase nazionale dei playoff, è stato centrato dalla squadra femminile. Che ha festeggiato con due giornate di anticipo dal termine del campionato in virtù del pareggio (1-1) maturato nella sfida tra Chieti e Pescara. Il Palermo, che nel weekend ha osservato un turno di riposo, ha potuto esultare grazie alla mancata vittoria del Chieti, secondo in classifica e unica squadra potenzialmente in grado in quest’ultimo segmento del torneo di insidiare la leadership delle ragazze guidate da Antonella Licciardi. In vetta al girone D di serie C a quota 46 punti con sette lunghezze di vantaggio sulla diretta inseguitrice a due giornate dalla fine.

Step by step prosegue, dunque, la scalata del Palermo femminile verso la gloria: terzo posto nella stagione 2018/19, secondo nello scorso campionato (a-12 dalla capolista Pomigliano) e adesso il primato che vale la promozione in B. Un premio ai sacrifici e alla professionalità di un gruppo (l’ex Ludos diventata poi Palermo dopo l’insediamento dall’estate 2019 della nuova compagine societaria guidata da Dario Mirri) che è riuscito a lasciare il segno spinto dalla fame e dalla voglia di stupire. Solidità e compattezza i tratti distintivi di una squadra che dopo avere agganciato la vetta della classifica al tramonto del girone di andata ha iniziato ad esercitare un dominio sancito in questo girone di ritorno da una striscia di otto vittorie - conquistate nelle ultime otto gare disputate – impreziosita dalla certezza aritmetica del salto di categoria. Una categoria, la serie B, che la versione femminile del Palermo non frequentava dal 2014/15.

«Siamo felici per la promozione. Non eravamo, peraltro, le favorite» – ha dichiarato a Stadionews il coach Licciardi esprimendo la propria soddisfazione per un traguardo celebrato sui social dal club di viale del Fante e anche dal socio di minoranza Tony Di Piazza. L’exploit del Palermo Women, che chiuderà il campionato con la gara esterna contro il Monreale e il match casalingo con il Pescara, è testimoniato dai numeri: intorno al primo posto in classifica spiccano anche il maggior numero di vittorie (15), il miglior attacco con 56 reti e, a questo proposito, la presenza di una rosanero - l’attaccante classe ’92 Chiara Dragotto - in vetta alla classifica marcatori del girone con 15 gol fatti.