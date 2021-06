Domenica di roghi nel Palermitano, con disagi persino alla circolazione delle auto. Partite dalle sterpaglie, le fiamme hanno prodotto un incendio in un vicino deposito di pneumatici a Balestrate, estendendosi a un'area dove si trovano gli autocompattatori di una ditta di raccolta dei rifiuti nello stesso comune. Si è alzata una colonna di fumo nero che ha minacciato l'autostrada A29. Sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo.

Palermo-Mazara del Vallo che è stata comunque chiusa all'altezza di Partinico per un altro incendio, che si è sviluppato a bordo carreggiata, probabilmente per una sigaretta lanciata da un'auto in corsa. La polizia stradale ha deviato il traffico sulla statale in entrambi i sensi di marcia. Incendi anche ad Alia e Grisì, nella zona di Monreale.