È di un morto il bilancio dell'incidente che si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la strada statale 120 dell'Etna e delle Madonie, in territorio di Polizzi Generosa nel Palermitano. Al momento, la strada è chiusa in entrambe le direzioni e il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con deviazioni agli svincoli di Tremonzelli e Polizzi Generosa.

Nel sinistro sono state coinvolte un'auto e una moto. Sono ancora in corso le verifiche per stabilire le cause e la dinamica esatta dell'incidente in cui ha perso la vita una persona. Sul posto è intervenuto il personale di Anas per per ripristinare la transitabilità appena possibile.