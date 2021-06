Assembramenti nella zona della movida palermitana. Durante la notte, le forze dell'ordine sono intervenute in piazza Giovanni Meli , dove molti giovani si erano riuniti spostandosi da piazza Sant'Anna , da altre zone della Vucciria e da piazza Mangione . In questi luoghi, infatti, sono scattati diventi di assembramento per contenere la diffusione del Covid-19.

Ben oltre la mezzanotte, diverse auto della polizia sono intervenute per disperdere la folla di giovani che si era creata e che continuava a rimanere in piazza, nonostante fosse già passato l'orario previsto per il coprifuoco. Anche altre zone della movida sono state presidiate da polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale come disposto dalla prefettura.