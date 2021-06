I carabinieri hanno notificato un'ordinanza di commissariamento nei confronti dell'Amap spa, la società che gestisce il servizio idrico a Palermo, per il servizio di ambiente e depurazione. La misura cautelare è stata disposta dopo un'indagine dei carabinieri Forestali e di Balestrate sulla gestione tecnico-operativa dei depuratori delle acque reflue urbane di Acqua dei corsari a Palermo e dei Comuni di Balestrate, Carini e Trappeto.

È stato nominato come commissario Luigi Librici, già direttore dell'Arpa Sicilia. Il provvedimento è del giudice per le indagini preliminari Piergiorgio Morosini. La procura aveva chiesto il commissariamento dell'intera gestione della società. Le indagini sono state coordinate dai pubblici ministeri Bruno Brucoli e Andrea Fusco.

L'Amap è sotto la lente d'ingrandimento dei magistrati come persona giuridica. Tra gli indagati risulta esserci Maria Concetta Prestigiacomo (ex presidente e attuale assessore del Comune di Palermo alle Opere pubbliche), Alessandro Di Martino (attuale amministratore unico di Amap), i dipendenti Angelo Siragusa, Adriana Melazzo, Dorotea Vitale. È contestato il reato ambientale per avere provocato l'inquinamento in un'area protetta e cioè quella del golfo di Castellammare.