Dopo l'aggressione avvenuta lo scorso due giugno ai danni di alcuni agenti in piazza Magione, uno dei quali è stato colpito alla testa con una bottiglia, adesso il sindaco Leoluca Orlando ha firmato un'ordinanza che dispone una serie di divieti nell'ambito delle misure di contrasto al Covid-19.

Soltanto nel caso in cui «si verifichi un affollamento all’interno di ciascuna area tale da non consentire l’effettuazione dei servizi di polizia», come riporta l'ordinanza del primo cittadino. E, quindi, di elevato affollamento, sarà interrotto il transito pedonale o veicolare in piazza Sant'Anna, piazza Magione e nell'area della Vucciria, così da impedire anche possibili eccessi e atti di violenza. La decisione è stata concordata con il Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica. Il provvedimento è applicabile già da oggi e domani dalle 18 fino alle 23. Da lunedì fino a giorno 20 giugno sarà applicabile dalle 18 alle 24.