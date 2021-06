Davanti, nella sala stampa del Barbera, aveva gli operatori dell’informazione ma è come se di fronte avesse avuto tutto il popolo rosanero al quale il presidente del Palermo, Dario Mirri, ha voluto esprimere sensazioni e stati d’animo proiettandosi inevitabilmente verso il futuro una volta terminata la stagione in seguito alla sconfitta di Avellino (trasferta per la quale il club ha ringraziato la Turris per l’ospitalità a ridosso del match e introdotta dal cordoglio per la scomparsa dell’ex difensore azzurro Tarcisio Burgnich, difensore del Palermo all’inizio degli anni Sessanta) che ha sancito l’eliminazione della compagine di Filippi dai playoff. Sotto la lente di ingrandimento la tematica relativa agli sviluppi sul fronte societario.

«Ricerca di investitori? Di fatto si è accelerato il processo di finanziamento – ha spiegato Mirri – l’impegno con Di Piazza, che stiamo rispettando, era triennale ed è un impegno senza accampare scuse, andando avanti. Il recesso di Di Piazza (che sarà effettivo dall’11 giugno, ndr) accelera questo processo. Arriveremo al 2022 con le risorse destinate ma poi dovremo pensare al futuro. Il Palermo sarà una casa di vetro e lo ribadisco con la consapevolezza che non resteremo tutta la vita. E’ chiaro che Palermo non è Zurigo o Novara, Firenze o La Spezia: al Sud c’è poco e non è facile trovare qualcuno disposto ad investire. Dobbiamo sperare che possa avvicinarsi un’opportunità. Anche di Piazza ha fatto delle verifiche sondando il mercato internazionale ma non si è andato oltre i primi colloqui. Bisogna rimboccarsi le maniche». Ed è partendo da questi presupposti che il numero uno del club di viale del Fante ha voluto lanciare un appello alla città: «E’ ora che si svegli. Io non sono certamente la persona con le maggiori disponibilità economiche, ma permettetemi di dire che ho dimostrato finora amore nei confronti del Palermo e vorrei che ci fosse qualcuno disposto a fare la stessa cosa che bo fatto io, con lo stesso coraggio e lo stesso attaccamento ai colori. Dico questo perché a Palermo, la quinta città d’Italia anche se indietro nei numeri in termini di reddito pro capite, certamente c’è chi ha grandi disponibilità dal punto di vista delle risorse finanziarie. Il problema è dimostrare amore per i colori rosanero e voglia di investire. Non abbiamo bisogno di gente che si presenta con la sciarpa rosanero al collo e poi tifa magari per un'altra squadra».

La società ha incaricato la banca d’affari Lazard di dare un valore al pacchetto azionario del club (“Sarà il mercato a stabilirlo”) e a cercare nuovi soci ma, in attesa di sviluppi ed eventuali novità, gli scenari sul fronte societario non cambieranno. E si cercherà, pertanto, di fare il massimo con quello che si ha: «Abbiamo dovuto anticipare parte del capitale previsto per la programmazione del piano triennale per coprire le perdite di questa stagione (circa otto milioni di euro, ndr) caratterizzata dall’assenza di ricavi. Restano 5 milioni per impostare la prossima stagione calcistica». Che, a queste condizioni anche di natura economica, probabilmente ripartirà dal tecnico Giacomo Filippi sfruttando un finale positivo e i progressi evidenziati dalla squadra nelle ultime settimane sotto la gestione dell’allenatore di Partinico: «Dobbiamo condividere determinate scelte e programmi, abbiamo iniziato a parlare. Per quanto mi riguarda ha fatto bene e meriterebbe una chance. Peraltro sono stato con lui ieri sera e mi ha detto che con 5-6 giocatori secondo lui questa squadra diventa competitiva. Ma colgo l’occasione del capitolo Filippi per dire che le analisi vanno fatte con coerenza e che con il senno di poi è sempre più facile parlare. Avevamo accolto Boscaglia dicendo che era il miglior allenatore che potessimo prendere e invece qualcosa non ha funzionato. E poi va detto che gli stessi dirigenti che avevano fatto male nei primi sei mesi sono gli stessi che poi hanno avuto ragione affidando la squadra a Filippi con una scelta coraggiosa fatta per il bene del Palermo. Detto questo – prosegue Mirri – è chiaro che bisognerà prendere spunto da ciò che è successo in questa stagione per non ripetere alcuni errori. E in questo contesto aggiungo che (il riferimento è al possibile taglio degli ingaggi più elevati, ndr) verranno fatte anche delle valutazioni con l’obiettivo di un’ottimizzazione delle risorse».

E a proposito di programmi sul piano tecnico, Santana e Martin (entrambi in scadenza il 30 giugno, ndr) faranno ancora parte del progetto a tinte rosanero? «Mario è la storia del Palermo. E’ stato il passato, è il presente e anche il futuro del Palermo. Da tifoso, cioè da una prospettiva diversa e a volte conflittuale con quella del presidente, mi auguro che continui a giocare ma posso confermare che, al di là di tutto, non andrà via né da Palermo né dal Palermo. Non so cosa verrà deciso in merito a Martin, certamente non lo ‘butteremo a mare’. Cosa che, invece, probabilmente sarebbe avvenuta se non lo avessimo confermato la scorsa stagione. Futuro di Lucca? Dovranno incastrarsi varie componenti ma è chiaro che sarà determinante comunque la volontà del giocatore». Quella del presidente, soffermandoci sul termine volontà, è quella di rispettare gli impegni presi (anche con se stesso) e dare lustro alla società con la nascita del centro sportivo: «Un mio amico – ha rivelato Mirri che nel corso della conferenza ha speso parole di elogio nei confronti della formazione Primavera e della squadra femminile ad un passo dalla promozione in B, mi ha detto che con il centro sportivo non si fallirà più e ha ragione. Considero il centro sportivo un asset fondamentale per lo sviluppo della società. E stiamo elaborando uno studio di fattibilità per il restyling del Barbera. Stadio che, per motivi logistici ma anche per ragioni affettive, fino a quando sarò io il presidente il Palermo sicuramente non lascerà».