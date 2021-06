Sono otto le manifestazioni d'interesse per la fabbrica Blutec di Termini Imerese, tra queste non ci sarebbe quella del colosso Amazon di cui si era vociferato nei giorni scorsi mentre un progetto sarebbe stato presentato dal Distretto Meccatronica della Sicilia: l'avviso pubblicato dai commissari straordinari è scaduto a mezzogiorno.

Gli otto progetti adesso sono al vaglio dei commissari e saranno spediti per la valutazione finanziaria anche a Invitalia. L'obiettivo è arrivare entro il prossimo 15 giugno a individuare i gruppi capaci di proporre le migliori soluzioni per l'occupazione. In assenza di un progetto che preveda l'acquisizione dell'intero complesso industriale, non è escluso che l'area e lo stabilimento siano assegnati a lotti.