Ci sono sia ventenni che adulti tra gli undici denunciati dai carabinieri alla procura di Termini Imerese, per la percezione indebita del reddito di cittadinanza. I militari hanno appurato che gli indagati avevano reso dichiarazioni false o incomplete, per riuscire a ottenere il sussidio economico.

In un caso una donna ha omesso di dichiarare di essere sposata con un uomo condannato in via definitiva per associazione mafiosa e attualmente rinchiuso in carcere. Il danno erariale complessivo è di circa 75mila euro. Attivate le procedure per recuperare le somme.