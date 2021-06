Una voragine di circa un metro e mezzo di diametro e profonda una decina di metri. È quello che è accaduto nel pomeriggio in via Cruillas, a Palermo . Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno utilizzato una telecamera per ispezionare la spaccatura.

Una voragine di circa un metro e mezzo di diametro e profonda una decina di metri. È quello che è accaduto nel pomeriggio in via Cruillas, a Palermo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno utilizzato una telecamera per ispezionare la spaccatura.

Non si sarebbe registrato nessun ferito. Sono in corso le verifiche anche da parte dei tecnici comunali. La zona è stata messa in sicurezza, transennata in attesa di un intervento che ripristini il tratto della strada. La causa del cedimento sarebbe dovuta alla presenza di un posso artificiale realizzato diversi anni fa, che successivamente è stato coperto con un tombino, che adesso, molto probabilmente ha ceduto.