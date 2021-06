Due rapinatori hanno bloccato due autotrasportatori che si erano fermati con il furgone in piazzetta dei Tedeschi , nella zona di Ballarò per consegnare le sigarette. Dopo averli minacciati e avergli puntato contro una pistola sono riusciti a portare via un carrello con cinque scatole piene di tabacchi per il valore complessivo di circa ottomila euro.

Due rapinatori hanno bloccato due autotrasportatori che si erano fermati con il furgone in piazzetta dei Tedeschi, nella zona di Ballarò per consegnare le sigarette. Dopo averli minacciati e avergli puntato contro una pistola sono riusciti a portare via un carrello con cinque scatole piene di tabacchi per il valore complessivo di circa ottomila euro.

Una volta presa la refurtiva i rapinatori hanno caricato i colli su un altro mezzo e si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce. I due autotrasportatori hanno chiamato la polizia. Nella zona sono arrivati anche i carabinieri. Gli investigatori hanno raggiunto il punto in cui era avvenuta la rapina e hanno ascoltato le vittime per raccogliere informazioni utili per identificare la coppia di banditi. Al vaglio i video ripresi da alcune telecamere.