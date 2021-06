Un poliziotto è stato ferito ieri sera con una bottiglia lanciata da un gruppo di persone . Il fatto è avvenuto, come dimostra un video, in piazza Magione. Nel filmato, girato con uno smartphone, si vedono un gruppo di persone che litigano e alcuni agenti del XI reparto Mobile che intervengono. Un poliziotto viene colpito con un pugno e subito dopo un collega, utilizzando un manganello, cerca di allontanare gli esagitati. Al termine dei fatti per un agente è stato necessario il trasferimento al Pronto soccorso del Policlinico e per lui i medici hanno stabilito una prognosi di 15 giorni .

«Questa è un'aggressione vile fatta da delinquenti che stiamo identificando e che riceveranno quello che la legge prevede per questi comportamenti» ha detto alla Tgr Sicilia il questore di Palermo Leopoldo Laricchia. «Purtroppo il discorso della cosiddetta malamovida è un problema che si sta verificando e si verifica da anni in tutte le piazze italiane ed è uno di quei problemi su cui tutti parlano ma chi sta sul pezzo sono le forze di polizia - ha aggiunto - bisogna comprendere come sia veramente difficile e pericoloso spesso intervenire in contesti dove si assembrano migliaia di persone. Noi facciamo il nostro dovere cerchiamo di farlo al meglio, cercheremo di migliorare ancora di più le modalità d'intervento».