La situazione, che un paio di mesi fa era ancora in stand-by, si è sbloccata. Parallelamente all’iter che culminerà con l’inizio dei lavori nell’area che la società si è aggiudicata in seguito alla trattativa con un privato, in merito al futuro centro sportivo rosanero il semaforo verde è scattato a Torretta anche per l’adiacente campo comunale. Due le prove: l’inizio dei lavori con le ruspe in azione come documentato lo scorso 12 maggio sui canali social dal club di viale del Fante e la firma della convenzione tra l’Amministrazione comunale di Torretta e la società presieduta da Dario Mirri per la concessione dell’impianto di via Aldo Moro, struttura che dopo la vittoria del bando il Palermo gestirà per cinque anni - con la possibilità di proroga per altri cinque – a un canone annuo di concessione pari a 12.600 euro, ovvero la parte integrante di quella che nei progetti degli addetti ai lavori del Palermo sarà la nuova Casa rosanero.

«Credo che sia stata scritta una pagina di storia di Torretta – ha sottolineato Mirri come riportato sul sito ufficiale del sodalizio targato Hera Hora - e di tutta la Sicilia che vuole rinnovarsi secondo criteri di collaborazione concreta tra associazioni, istituzioni e tutti i soggetti che hanno a cuore lo sviluppo del territorio». Alla cerimonia, che si è tenuta al Belvedere Francesco Di Maggio, erano presenti anche il prefetto di Palermo, Giuseppe Forlani e il commissario al Comune di Torretta, Antonino Oddo. «Il centro sportivo è il fondamento su cui una società deve basare i risultati sportivi – ha sottolineato Mirri ai giornalisti presenti – è il giorno che aspettavamo, quello cioè di potere sottoscrivere con la Prefettura, che gestisce l’Amministrazione comunale di Torretta, l’assegnazione della concessione pluriennale per gli spazi comunali».

L’attualità rosanero fa rima anche con sviluppi sul fronte societario ma a questo proposito l’imprenditore palermitano ha rinviato analisi e approfondimenti alla conferenza stampa in programma venerdì: «Non ci sono novità se non quella che l’11 giugno diventerà effettivo il diritto di recesso delle quote esercitato da Di Piazza, un passaggio più formale che sostanziale. A seguire, faremo valutazioni ulteriori una volta che verrà formalizzato questo passaggio. È evidente e sotto gli occhi di tutti – ha aggiunto - il fatto che siamo alla ricerca di nuove risorse ma abbiamo, comunque, la disponibilità per affrontare serenamente la prossima stagione e fare, poi, altre valutazioni per eventuali nuovi apporti, societari o a favore del club. Il piano triennale era quello previsto due anni fa e siamo assolutamente in linea, pandemia permettendo. Posa della prima pietra in estate per il centro sportivo? Ci auguriamo di sì. Aspettiamo che l’Amministrazione ci dia tutto per potere procedere in questo modo».