Un giovane di 26 anni, Emanuele Burgio, è stato ucciso a colpi di pistola stanotte nel popolare mercato della Vucciria a Palermo. L'omicidio è avvenuto in via dei Cassari. Sul posto sono intervenuti ambulanze e personale del 118 che hanno trasportato la vittima in ospedale in codice rosso. Le condizioni erano gravi e il 26enne è deceduto al Pronto soccorso.

Le indagini sono condotte dalla squadra mobile, guidata da Rodolfo Ruperti. Il 26enne è il figlio di Filippo Burgio, ritenuto il cassiere del clan di mafia di Palermo centro. Coinvolto nell’operazione Hybris del luglio del 2011, l'uomo è stato condannato con sentenza definitiva per mafia a nove anni di carcere. Per gli inquirenti, oltre a tenere la cassa della famiglia di Palermo centro, per un periodo avrebbe gestito la posta dell’allora latitante Gianni Nicchi.