Disagi all'hub della Fiera del Mediterraneo per le seconde dosi del vaccino AstraZeneca. Diversi cittadini che avevano oggi l'appuntamento sono stati rimandati a domani perché le dosi del vaccino anglo-svedese sono esaurite. «Abbiamo avuto qualche difficoltà ieri e oggi, ma da domani riprendiamo le vaccinazioni - dice il commissario Covid per la provincia di Palermo Renato Costa - Adesso stiamo registrando una nuova fase».

Il riferimento di Costa è collegato al fatto che «proponiamo Pfizer e Moderna e chi deve vaccinarsi chiede AstraZeneca». Stando alle parole di Costa si tratta di una inversione di tendenza rispetto a quanto registrato nelle scorse settimane. Periodo in cui, per l'esattezza il 4 maggio scorso, il presidente della Regione Nello Musumeci aveva lanciato l'allarme per le troppe dosi del vaccino anglo-svedese rimaste nei frigoriferi perché rifiutate da coloro che fanno parte della fascia d'età 60-69 anni. Stando agli ultimi numeri, in tutto il territorio dell'Isola restano da usare soltanto 50 dosi del vaccino AstraZeneca. Al momento, il siero con più disponibilità è quello di Johnson&Johnson.

«L'attività di vaccinazione all'hub prosegue visto che ci sono le dosi di Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson - aggiunge Costa - Da domani, proseguiremo anche con AstraZeneca». Dopo una ricognizione, entro stasera dovrebbero arrivare cinquemila dosi del siero anglo-svedese. Una situazione simile a quella di questi giorni si era verificata, sempre all'hub Fiera del Mediterraneo, la scorsa settimana con Pfizer. Domani, come già annunciato nei giorni scorsi, arriveranno nell'Isola 76mila dosi dei vaccini Moderna e J&J, a distribuirli sarà Poste italiane tramite la flotta di corrieri Sda. Attualmente in Italia le persone vaccinate sono 11.495.551 (10.953.585 con doppia dose e 541.966 monodose, una media di 242.553 al giorno). In Sicilia le persone che hanno ricevuto la somministrazione del vaccino sono quasi due milioni e mezzo, di queste poco più di 800mila con doppia dose.