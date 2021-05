Lunedì riaprirà l'asilo nido Peter Pan . Dopo l'incendio doloso che lo aveva devastato a gennaio, la struttura del quartiere San Giovanni apostolo è tornata a nuova vita grazie alle donazioni arrivate sul conto corrente che il Comune di Palermo aveva attivato appositamente. «La città ha saputo reagire al pericolo, trasformarlo in occasione di cambiamento in una dimensione di comunità alternativa agli egoismi », ha commentato il sindaco Leoluca Orlando che stamattina è andato a visitare i locali insieme al vicesindaco Fabio Giambrone , agli assessori Giovanna Marano , Toni Sala , Sergio Marino e Paolo Petralia .

Per il rogo dello scorso 2 gennaio, grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, erano stati individuati come responsabili tre minorenni, tutti dell'età inferiore ai 14 anni e quindi non imputabili. «Esprimo un sincero ringraziamento a tutta la rete del terzo settore e a quanti hanno permesso di riconsegnare alle famiglie un luogo di crescita importante - ha detto l'assessora Marano - Questo è uno spazio di tutti, e mi auguro si costituisca presto un comitato di mamme che tenga le chiavi della struttura».

Il vice sindaco Giambrone ha ringraziato «tutti i lavoratori delle partecipate (Rap, Coime, Amg, Reset) che con entusiasmo e passione hanno donato nuova vita a questa struttura giorno dopo giorno e la polizia municipale che ha garantito la sicurezza. È una giornata ricca di colori, di festa che dobbiamo raccontare per fare in modo che sia esempio in altre parti della città».