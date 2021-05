Game over. Il cammino del Palermo verso un sogno chiamato serie B si ferma sul campo dell’Avellino che nel ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff si è imposto con il risultato di 1-0 centrando la qualificazione, dopo la sconfitta rimediata al Barbera all’andata con lo stesso punteggio, in virtù del miglior piazzamento nella regular season rispetto all’avversario e, di conseguenza, in virtù del suo status di testa di serie. E per i rosanero il gusto amaro dell’eliminazione ha in più un sapore di beffa generato dal fatto che a condannare la compagine di Filippi è stato un palermitano, il centrocampista Sonny D’Angelo , uno dei giustizieri dei rosa anche nel match d’andata al Barbera lo scorso ottobre nella prima porzione del campionato in occasione del successo per 2-0 degli irpini. La rete siglata dal numero 27 biancoverde al 34’ del primo tempo è probabilmente la fotografia più nitida del modo in cui è maturata sul fronte rosanero questa sconfitta. La mancanza di reattività di Lancini e soprattutto Marconi che non sono stati in grado di commettere un fallo su Maniero per impedire all’avversario di proseguire la sua corsa indisturbato verso il fondo e servire in mezzo per l’accorrente D’Angelo libero di superare Pelagotti con un comodo tap-in di sinistro è lo specchio dell’atteggiamento mostrato nell’arco dei 90 minuti dalla squadra. Che, nonostante l’impegno profuso e il tentativo di battersi con il coltello tra i denti, non ha fatto la partita che avrebbe dovuto fare in termini soprattutto di grinta e furore agonistico.

Game over. Il cammino del Palermo verso un sogno chiamato serie B si ferma sul campo dell’Avellino che nel ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff si è imposto con il risultato di 1-0 centrando la qualificazione, dopo la sconfitta rimediata al Barbera all’andata con lo stesso punteggio, in virtù del miglior piazzamento nella regular season rispetto all’avversario e, di conseguenza, in virtù del suo status di testa di serie. E per i rosanero il gusto amaro dell’eliminazione ha in più un sapore di beffa generato dal fatto che a condannare la compagine di Filippi è stato un palermitano, il centrocampista Sonny D’Angelo, uno dei giustizieri dei rosa anche nel match d’andata al Barbera lo scorso ottobre nella prima porzione del campionato in occasione del successo per 2-0 degli irpini. La rete siglata dal numero 27 biancoverde al 34’ del primo tempo è probabilmente la fotografia più nitida del modo in cui è maturata sul fronte rosanero questa sconfitta. La mancanza di reattività di Lancini e soprattutto Marconi che non sono stati in grado di commettere un fallo su Maniero per impedire all’avversario di proseguire la sua corsa indisturbato verso il fondo e servire in mezzo per l’accorrente D’Angelo libero di superare Pelagotti con un comodo tap-in di sinistro è lo specchio dell’atteggiamento mostrato nell’arco dei 90 minuti dalla squadra. Che, nonostante l’impegno profuso e il tentativo di battersi con il coltello tra i denti, non ha fatto la partita che avrebbe dovuto fare in termini soprattutto di grinta e furore agonistico.

E questa considerazione fa ancora più rabbia se si considera che specialmente Marconi nel corso del match ha commesso falli assolutamente evitabili. Fa fallo quando non deve ed è troppo morbido nell’occasione in cui invece avrebbe dovuto interrompere l’azione avversaria. Sono partite, queste, che si giocano anche su questi dettagli e infatti l’Avellino ha vinto proprio perché è stato più bravo (e soprattutto più furbo) dei rosa nei particolari dimostrando, a parte il buon livello di un gruppo composto da giocatori comunque di buona qualità come l’attaccante Fella, esperti e molto strutturati fisicamente, di essere più pronto rispetto al Palermo in questo genere di gare nelle quali malizia e abitudine a confrontarsi con certi tipi di contesti svolgono un ruolo determinante. E sono queste le partite in cui un singolo episodio può spostare l’asse del match da una parte o dall’altra. Lo ha sperimentato sulla propria pelle la formazione guidata da Filippi consapevole che se Kanouté dopo dieci minuti di gioco non avesse sprecato una buona occasione con una conclusione di sinistro respinta dal portiere o se il suo tiro da fuori area ad inizio ripresa fosse sceso un po’ prima piuttosto che colpire la traversa la gara avrebbe potuto prendere una piega diversa.

Si chiamano sliding doors, eventi che si verificano anche in una partita e che possono dare al match un preciso indirizzo come successo in occasione delle due nitide palle gol sprecate nella ripresa da Valente: tiro di destro al 61’ deviato dal portiere sugli sviluppi di un’ottima intuizione del neo-entrato Silipo e sinistro a giro al 70’ alto sopra la traversa da posizione molto favorevole. La trama del film, in caso di gol, sarebbe stata diversa da quella che si è sviluppata. E che ha dato ragione ad un Avellino che, a differenza degli ospiti, ha fatto di tutto e di più (con questo di più si intendono i mezzucci che riguardano falli sistematici, proteste e perdite di tempo) per raggiungere l’obiettivo prefissato. Non che il Palermo non ci abbia provato. La differenza è che gli irpini lo hanno fatto con maggiore intensità e convinzione.