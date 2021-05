Dopo anni di attesa, finalmente sembrerebbe prossima allo sblocco la situazione dello svincolo sulla A19 all'altezza del centro commerciale Forum . Il Comune ha definito lo schema di convenzione insieme alla società Multi Veste Italy 4, per il rilascio delle concessioni edilizie per il completamento dello svincolo e per le opere di urbanizzazione, tra cui spazio verde, parcheggi e migliorie alla viabilità, previste sul contratto.

«Questo intervento è importantissimo - dice a Radio Fantastica Rmb il presidente della Quarta commissione consiliare, Giovanni Inzerillo - perché va a risolvere diversi problemi, dalla viabilità, che al momento è molto compromessa su via Emiro Giafar, una strada molto transitata e con molto traffico pedonale, che in questo momento viene attraversata dai tir; al decoro urbano».

«Si ridà infatti decoro a tutta una zona della città che in questo momento versa in condizioni veramente pietose, con delle discariche che sono dei veri e propri mostri ecologici - continua Inzerillo - Proprio in quella zona qualche anno fa hanno dato fuoco ai rifiuti creando anche un danno ambientale piuttosto grave e la paura è che tutto ciò si possa ripetere. Il fatto che si è finalmente definita la convenzione e che la settimana prossima l'assessora Martorana porterà questa delibera in Giunta, questa notizia mi riempie di gioia. Anche perché la quarta commissione ha da sempre pungolato l'amministrazione perché si potesse definire tutto ciò». I lavori dureranno 15 mesi, secondo il cronoprogramma stabilito tra Comune e azienda.