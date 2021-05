È partito oggi l'intervento di riqualificazione e decoro in via Padre Annibale di Francia, allo Sperone, dove, all’incrocio con via Pecori Geraldi, insiste una struttura un tempo adibita ad asilo comunale, oggi distrutta e in condizioni di estremo degrado. Nei giorni scorsi l'amministrazione comunale aveva incontrato sul posto una delegazione di residenti e verificato gli interventi necessari.