Sono nove le persone denunciate dai carabinieri di Cefalù, con il contributo del personale del Nucleo ispettorato del lavoro di Palermo, in seguito ad accertamenti sulla conduzione di un cantiere in riva al mare in contrada Kalura. I militari hanno appurato la realizzazione di una terrazza in cemento di circa 850 metri quadrati e di altri manufatti in muratura a ridosso dell'acqua.