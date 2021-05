Il primo round è del Palermo. E richiamando un’immagine della boxe il termine round si intona bene con i contenuti della gara che i rosanero hanno vinto 1-0 al Barbera contro l’Avellino nell’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di serie C. Una sfida molto spigolosa nella quale, appunto, le due squadre se le sono date senza esclusione di colpi e in cui l’arbitro ha dovuto 'sudare' per gestire una situazione che dal punto di vista disciplinare più volte stava per sfuggirgli di mano. E' avvenuto in una porzione del primo tempo (la miccia, in questo caso, l’ha accesa un duello proibito tra il difensore rosa Marconi, già ammonito, e l’attaccante Fella) e subito dopo il triplice fischio finale con i titoli di coda del match macchiati da una rissa alimentata da un gesto antisportivo (stigmatizzato in campo dal difensore palermitano Accardi) del tecnico biancoverde Braglia che, “tradito” dal nervosismo per la mancata espulsione a Marconi (che l’allenatore dei campani protesti per quello che ritiene un torto subìto rientra nel gioco delle parti ma cosa dovrebbe dire il Palermo nel momento in cui Laezza è stato graziato nel primo tempo dal direttore di gara per una manata volontaria a Saraniti?) e soprattutto per il rigore concesso ai padroni di casa al 41’ della ripresa per una trattenuta di Dossena ai danni di Broh e trasformato con freddezza da Floriano , prima di dirigersi verso il tunnel che porta agli spogliatoi ha rifiutato il saluto del centrocampista scelto da Filippi al posto dello squalificato Luperini come partner in mediana di De Rose, protagonista ancora una volta di una prestazione positiva condita da tanta esperienza e da quella grinta necessaria in questo tipo di contesti.

Il primo round è del Palermo. E richiamando un’immagine della boxe il termine round si intona bene con i contenuti della gara che i rosanero hanno vinto 1-0 al Barbera contro l’Avellino nell’andata del primo turno della fase nazionale dei playoff di serie C. Una sfida molto spigolosa nella quale, appunto, le due squadre se le sono date senza esclusione di colpi e in cui l’arbitro ha dovuto 'sudare' per gestire una situazione che dal punto di vista disciplinare più volte stava per sfuggirgli di mano. E' avvenuto in una porzione del primo tempo (la miccia, in questo caso, l’ha accesa un duello proibito tra il difensore rosa Marconi, già ammonito, e l’attaccante Fella) e subito dopo il triplice fischio finale con i titoli di coda del match macchiati da una rissa alimentata da un gesto antisportivo (stigmatizzato in campo dal difensore palermitano Accardi) del tecnico biancoverde Braglia che, “tradito” dal nervosismo per la mancata espulsione a Marconi (che l’allenatore dei campani protesti per quello che ritiene un torto subìto rientra nel gioco delle parti ma cosa dovrebbe dire il Palermo nel momento in cui Laezza è stato graziato nel primo tempo dal direttore di gara per una manata volontaria a Saraniti?) e soprattutto per il rigore concesso ai padroni di casa al 41’ della ripresa per una trattenuta di Dossena ai danni di Broh e trasformato con freddezza da Floriano, prima di dirigersi verso il tunnel che porta agli spogliatoi ha rifiutato il saluto del centrocampista scelto da Filippi al posto dello squalificato Luperini come partner in mediana di De Rose, protagonista ancora una volta di una prestazione positiva condita da tanta esperienza e da quella grinta necessaria in questo tipo di contesti.

In una giornata emotivamente molto particolare in virtù della commemorazione della strage di Capaci ricordata allo stadio sia con l’interruzione del gioco alle 17,58 sia tramite la presenza sugli spalti di diversi lenzuoli bianchi dal forte impatto simbolico e lo striscione Capaci non dimentica in aggiunta ai tradizionali messaggi pro-Palermo del tifo organizzato come 'Fieri di ciò che siamo senza paura combattiamo' esposto in Curva Nord Superiore e in sintonia con le manifestazioni di affetto che prima della partita hanno accompagnato il pullman della squadra nel tragitto albergo-stadio, la notizia più bella per la compagine di Filippi è sì la vittoria ma soprattutto il modo in cui è stata ottenuta. Con la testa e da squadra matura che sa ciò che vuole. Non era facile affrontare alla pari un Avellino piazzatosi al terzo posto in classifica (con lo stesso numero di punti del Catanzaro secondo), competitivo e ben strutturato nonostante l’involuzione accusata nell’ultimo segmento della regular season come dimostrano anche le cinque trasferte di fila a porta aperta prima del confronto al Barbera e invece il Palermo, intenzionato anche a riscattare la doppia sconfitta rimediata nella regular season, ci è riuscito. Azzeccando, contestualmente, l’approccio alla gara e – anche con il supporto della dea bendata visibile in occasione del palo colpito nel finale da Ciancio sugli sviluppi di una punizione - l’interpretazione dei vari momenti dell’incontro.

Con il rumore di sottofondo di un elicottero chiamato a domare un incendio divampato sul costone roccioso di Monte Pellegrino, la gara contro gli irpini (in campo con un 3-5-2 e privi dello squalificato Miceli) ha confermato che il Palermo è una squadra in salute. Solo un gruppo che sta bene sia fisicamente che mentalmente - e ad un certo punto anche senza il contributo di diversi giocatori potenzialmente determinanti alla luce delle assenze ad esempio di Lucca e Rauti e dell’uscita dal campo di Santana e Saraniti – poteva resistere sul ring agli effetti di quella che è stata una vera e propria battaglia e, nonostante l’equilibrio di un match molto tirato e privo di grandi occasioni da gol, creare le premesse per la vittoria. Che non fa rima con qualificazione al turno successivo ma che, in vista della gara di ritorno, anche se leggermente sposta comunque l’asse dalla parte dei rosanero in virtù di due risultati su tre a disposizione.