Sequestrati oltre 300 prodotti in un'attività commerciale. Nei confronti dei proprietari, di etnia cinese, sono state elevate sanzioni amministrative per oltre tremila euro. In particolare i finanzieri hanno rinvenuto 278 articoli per la casa e 45 prodotti di elettronica esposti alla vendita e sprovvisti di marchio Ce.

Nel materiale sequestrato a mancare erano le istruzioni in lingua italiana e le ulteriori indicazioni relative al produttore, importatore, luogo d'origine e precauzioni per l'utilizzo. I prodotti sono stati confiscati per violazione delle norme previste dal codice del Consumo. Il legale rappresentante della società, Z.J., è stato segnalato alla Camera di Commercio di Palermo-Enna.