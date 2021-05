Dall’urna il Palermo ha 'pescato' l’Avellino. E’ la compagine guidata da Braglia l’avversaria dei rosanero nel primo turno della fase nazionale dei playoff di serie C. Si gioca andata e ritorno e in quanto teste di serie - sono cinque e si tratta delle terze classificate dei tre gironi ovvero Renate, Sudtirol e Avellino oltre alla migliore quarta cioè il Modena e al Bari in qualità di migliore classificata tra le vincenti del secondo turno dei playoff del girone - gli irpini avranno il vantaggio di disputare in casa il match di ritorno. L’andata è in programma al Barbera domenica alle 17,30 e a proposito di questa partita il club di viale del Fante ha chiesto e ottenuto dalla Lega Pro l'autorizzazione a fermare il gioco alle 17,57 per commemorare il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta nel ventinovesimo anniversario della strage di Capaci. Ritorno allo stadio Partenio-Lombardi mercoledì 26 maggio alle ore 20,45 (diretta tv su Raisport). Ecco i cinque accoppiamenti frutto del sorteggio avvenuto in call-conference e al quale hanno partecipato i rappresentanti delle società: FeralpiSalò-Bari, Matelica-Renate, Palermo-Avellino , Albinoleffe-Modena e Pro Vercelli-Sudtirol. In caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno – spiega il sito ufficiale della Lega Pro – avranno accesso al secondo turno della fase nazionale le squadre che avranno conseguito una migliore differenza reti nelle due gare. In caso di ulteriore parità al termine delle due gare – andata e ritorno – si qualificherà la squadra testa di serie.

«Non dobbiamo guardare al passato ma concentrarci solo sul presente – ha dichiarato il tecnico rosanero Filippi al termine della sfida vinta 2-0 sul campo della Juve Stabia nel secondo turno dei playoff del girone – da ora inizia un nuovo campionato e ce la giochiamo alla pari con tutti. Saraniti? E’ il nostro asso nella manica» – ha sottolineato l’allenatore siciliano prodigo di complimenti per l’attaccante palermitano autore allo stadio Menti della rete del definitivo 2-0 e tornato a timbrare il cartellino in fase realizzativa dopo un digiuno che durava da inizio dicembre. «Sono contento per il gol e ringrazio Nicola (Valente, ndr) che con il suo cross mi ha messo nelle condizioni di sbloccarmi. Ci sono stati momenti meno belli e il demerito è stato solo mio ma adesso, così come i miei compagni, sono ‘mentalizzato’ sul presente e darò il massimo per contribuire ancora al bene della squadra».

Parola appunto di Andrea Saraniti, acclamato ieri mattina dagli ultras della Curva Nord Superiore che nel piazzale dello stadio hanno accolto il pullman della comitiva rosanero reduce dal viaggio notturno in nave proveniente da Napoli. Forza ragazzi, noi ci crediamo e Siamo fieri di voi alcuni dei cori intonati dai tifosi (e a proposito di riferimenti ad personam è stato elogiato anche il tecnico Filippi), soddisfatti della prestazione offerta dai loro beniamini ed euforici per il blitz vincente in terra campana come il collettivo della Curva Nord Inferiore che poco prima, intorno alle 7,30, all'uscita dal porto ha 'accompagnato' una manovra del pullman esultando con maxi-bandiere, un paio di fumogeni e cori di incitamento. Sarò con te e tu non devi mollare. Abbiamo un sogno nel cuore, vogliamo la promozione il ritornello scelto da questo gruppo di ultras. Un coro che, superando in termini di volume il rumore del primo traffico mattutino, ha impreziosito il dolce risveglio del popolo rosanero. Già in fermento, come si evince misurando la temperatura della città attraverso i social, mercoledì sera nelle ore successive alla vittoria e alla qualificazione della squadra.