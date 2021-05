È durata appena 28 giorni l'avventura di Maurizio Miliziano come amministratore unico della Rap , la partecipata del Comune di Palermo che i occupa della gestione dei rifiuti. L'ex membro del consiglio d'amministrazione, nominato a guidare l'azienda dopo l'addio di Giuseppe Norata, decaduto a sua volta per le dimissioni di due membri del suo Cda, tra cui lo stesso Miliziano, è incompatibile con la carica .

La stangata per Leoluca Orlando arriva proprio dal suo capo di gabinetto, che con una nota interna evidenzia la problematica in base alle norme sul conferimento di incarichi da parte delle amministrazioni pubbliche. Miliziano, infatti, ricopre lo stesso ruolo all'interno della Quisquina Ambiente Srl, che si occupa dei rifiuti nel comune di Santo Stefano di Quisquina, in provincia di Agrigento, cosa proibita dall'articolo 7 del decreto legislativo 39 del 2013, che vieta appunto la doppia carica all'interno di diversi enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province e comuni.

L'inconferibilità, secondo la norma, si riferisce alle figure di presidente o amministratore delegato, tuttavia «l'incarico di amministratore unico rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo», si legge nella nota del capo di gabinetto Sergio Pollicita. Nota che invita Rap a porre rimedio alla situazione in maniera celere.

Scatenate le opposizioni, pronte a porre l'accento sullo scivolone fatto dall'amministrazione con la nomina. Dal leghista Gelarda, che chiede al sindaco di soffermarsi di più a studiare le leggi, a Dario Chinnici di Italia Viva, che si chiede «come è possibile che nessuno, in quasi un mese, si sia accorto che Miliziano non poteva essere nominato amministratore unico di Rap? E adesso cosa ne sarà di un'azienda che si ritrova di colpo senza un amministratore?» e ora propone «un controllo a tappeto su tutte le partecipate e in generale su tutti gli incarichi al Comune, per verificare eventuali ulteriori incompatibilità».