Al calcio si gioca ovviamente con i piedi ma conta innanzitutto la testa. Se uno sta bene mentalmente riesce anche a 'superarsi' e a pescare dal proprio serbatoio le energie necessarie per superare gli ostacoli apparentemente più impegnativi. La prova vivente di questa considerazione è il Palermo che vincendo 2-0 sul campo della Juve Stabia nel secondo turno dei playoff del girone del campionato di serie C, successo che consente ai rosanero di centrare la qualificazione alla fase nazionale , ha ribaltato i pronostici della vigilia spostando dalla propria parte l’asse di una partita che inevitabilmente, prima del fischio di inizio, era orientato verso i padroni di casa in virtù di due risultati su tre a loro disposizione. Per passare il turno gli uomini di Filippi dovevano solo vincere e lo hanno fatto gestendo con lucidità la pressione esercitata, appunto, da una situazione di partenza sfavorevole alla luce del peggior piazzamento nella regular season rispetto all’avversario.

Al calcio si gioca ovviamente con i piedi ma conta innanzitutto la testa. Se uno sta bene mentalmente riesce anche a 'superarsi' e a pescare dal proprio serbatoio le energie necessarie per superare gli ostacoli apparentemente più impegnativi. La prova vivente di questa considerazione è il Palermo che vincendo 2-0 sul campo della Juve Stabia nel secondo turno dei playoff del girone del campionato di serie C, successo che consente ai rosanero di centrare la qualificazione alla fase nazionale, ha ribaltato i pronostici della vigilia spostando dalla propria parte l’asse di una partita che inevitabilmente, prima del fischio di inizio, era orientato verso i padroni di casa in virtù di due risultati su tre a loro disposizione. Per passare il turno gli uomini di Filippi dovevano solo vincere e lo hanno fatto gestendo con lucidità la pressione esercitata, appunto, da una situazione di partenza sfavorevole alla luce del peggior piazzamento nella regular season rispetto all’avversario.

Una squadra carica e in fiducia, soprattutto in un’appendice particolare come quella dei playoff, può tranquillamente riscrivere copioni validi in precedenza e stravolgere delle verità che ad un certo punto del campionato sembravano consolidate. Chi si è accorto, guardando la partita disputata sul sintetico dello stadio Menti, che tra la Juve Stabia (quinta al termine della stagione regolare) e il Palermo settimo in classifica prima degli spareggi c’era un gap di otto punti a favore dei gialloblù? Gli scenari sono cambiati e il film del campionato ha proposto una puntata nuova rispetto ad esempio al ciak della seconda parte della stagione in cui la formazione di Padalino aveva lasciato il segno con nove vittorie in undici gare e sei successi di fila dopo il 4-2 ottenuto al Barbera il 7 marzo. Il Palermo vulnerabile e in affanno visto in quella circostanza non c’è più e ha lasciato il posto ad un Palermo sicuro, concentrato e costantemente sul pezzo. Una squadra matura che, nonostante la presenza sul cruscotto ancora di qualche spia riconducibile ad esempio a qualche lettura sbagliata o alla gestione psicologica di alcuni tratti della gara, adesso sta sempre in partita senza abbassare la soglia dell’attenzione. E rispetto al recente passato concede meno occasioni da gol agli avversari mantenendo invece un alto indice di pericolosità. Era importante trovare solidità in fase difensiva in un contesto in cui raramente i rosa non trovano la via del gol.

E forse è stata questa una delle chiavi vincenti di un match che gli ospiti hanno sbloccato al 18’ del primo tempo con Valente abile a superare il portiere di testa sfruttando un cross di Kanouté al culmine di un’azione rasoterra e in verticale di pregevole fattura. Il volto vincente del Palermo targato Filippi ha i tratti dell’esterno offensivo ex Carrarese, autore al 66’ anche del cross capitalizzato di testa da Saraniti in occasione del 2-0 siglato dall’attaccante palermitano subentrato otto minuti prima a Santana schierato dal primo minuto in un fronte offensivo impostato sulla velocità di Kanouté e grande protagonista di una vittoria che sa di 'promozione' in relazione a questo esame di maturità. Esame superato brillantemente. E’ questa la valutazione finale scritta in calce all’elaborato presentato al Menti da un Palermo che ha trovato la quadra e una precisa identità. E che, contestualmente, ha fatto tesoro di alcuni errori ed esperienze negative: la dipendenza di Lucca (che si è operato al ginocchio sinistro) è un lontano ricordo come dimostrano gli otto marcatori diversi protagonisti in assenza del centravanti di una vera e propria cooperativa del gol e la squadra non sbaglia più l’approccio alle partite. Giocando sempre con umiltà e la giusta determinazione.