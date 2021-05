«Vaccinarsi è l'unico modo di uscire da questa pandemia e tornare a una vita normale». Così esordisce il sindaco di Palermo Leoluca Orland o all'inaugurazione del Padiglione 20A , la nuova appendice dell'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo, che entrerà in attività già da domani, consentendo le vaccinazioni in Fiera per 24 ore al giorno senza soluzione di continuità. Un altro tassello che si incardina in una strategia di contrasto al Covid-19, che finalmente sta dando i propri frutti, anche grazie all'ampliamento delle categorie aventi diritto alla somministrazione, che ha fatto schizzare in brevissimo tempo il numero di vaccinati a Palermo e in generale in Sicilia, regione che adesso non gravita più sul fondo della classifica quanto a persone immunizzate.

«Vaccinarsi è l'unico modo di uscire da questa pandemia e tornare a una vita normale». Così esordisce il sindaco di Palermo Leoluca Orlando all'inaugurazione del Padiglione 20A, la nuova appendice dell'hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo, che entrerà in attività già da domani, consentendo le vaccinazioni in Fiera per 24 ore al giorno senza soluzione di continuità. Un altro tassello che si incardina in una strategia di contrasto al Covid-19, che finalmente sta dando i propri frutti, anche grazie all'ampliamento delle categorie aventi diritto alla somministrazione, che ha fatto schizzare in brevissimo tempo il numero di vaccinati a Palermo e in generale in Sicilia, regione che adesso non gravita più sul fondo della classifica quanto a persone immunizzate.

Una macchina rodata e funzionante quella della Fiera del Mediterraneo. Anche ieri sera, come molte altre sere, la coda di persone in attesa del vaccino era lunga diverse decine di metri fino alla chiamata del turno delle 22, l'ultimo al momento, in attesa di partire col notturno. «Ero prenotata per il turno delle 21.30 - spiega una donna all'uscita - la fila è lunga ma scorre, niente a che vedere con le immagini che si vedevano nei primi giorni. Quando sono arrivata al padiglione 20 avevo 309 persone davanti, ma in tutto avrò atteso quasi tre ore, un tempo accettabile. Sono stati molto rapidi».

«C'è un rassicurante senso di organizzazione - spiega un altro - a volte non sembra neanche di essere a Palermo», «L'importante è non trovare il medico di turno da tante ore, che magari è stressato e ti risponde pure male» gli fa eco la moglie.

«Abbiamo ampliato il servizio dai tamponi e i vaccini - dice il commissario per l'emergenza Covid a Palermo, Renato Costa - Adesso questo ulteriore padiglione ci darà la possibilità di dire: "Noi vacciniamo tutta la notte, non ci fermiamo mai". Siamo già stati i primi a vaccinare dalle otto del mattino fino a mezzanotte ed è stato un successo perché noi le ultime mille vaccinazioni le facciamo nella fascia oraria che va dalle 20 alle 24. Abbiamo voluto fare una scommessa con noi stessi: non chiudere mai. Immaginiamo che vaccinare di notte possa essere una festa, quasi come recuperare lo spirito iniziale della Fiera. Da giovedì noi non ci fermiamo mai. A Palermo i vaccini non si fermano mai, dalle otto di mattina alle otto del mattino seguente».