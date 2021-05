I funzionari dell'Agenzia delle accise dogane e monopoli hanno scoperto in tre distinte operazioni denaro contante per un valore di oltre 50mila euro. Uno dei passeggeri, imbarcato su una motonave in partenza per la Tunisia aveva nascosto 14.900 euro all'interno dei proprio bagagli. In un'altra circostanza è stato scoperto un passeggero diretto all'estero che aveva nascosto oltre 26mila euro nonostante avesse dichiarato di possedere solo ottomila euro.