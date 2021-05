Partiva da Partinico la cocaina per rifornire le piazze di mezza provincia e di alcuni comuni del Trapanese. Questo secondo l'indagine che ha portato all'esecuzione di 30 misure cautelari, di cui undici in carcere, 15 ai domiciliari e quattro con obbligo di firma nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di fare parte di un'organizzazione criminale dedita allo spaccio.

Partiva da Partinico la cocaina per rifornire le piazze di mezza provincia e di alcuni comuni del Trapanese. Questo secondo l'indagine che ha portato all'esecuzione di 30 misure cautelari, di cui undici in carcere, 15 ai domiciliari e quattro con obbligo di firma nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di fare parte di un'organizzazione criminale dedita allo spaccio.

Un giro di spaccio che partendo da Partinico, come già detto, si estendeva a Balestrate, Trappeto, Camporeale, San Cipirello, Alcamo, Castellammare del Golfo, Santa Ninfa, Gibellina, Mazara del Vallo. L'organizzazione gestiva grossi traffici di droga con un rilevante giro d'affari per la numerosissima clientela che nel tempo era stata fidelizzata. Gli uomini che gestivano le basi di spaccio facevano ricorso anche alla violenza per il recupero dei crediti. L'associazione portava avanti la sua attività senza temere di incappare nei controlli delle forze dell'ordine.