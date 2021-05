La seconda giovinezza di Anna Incerti . La maratoneta di Bagheria , 41 anni , centra un ottimo tempo alla maratona di Milano fermando il cronometro in 2 ore 31 minuti e 17 secondi . Sfiorato il minimo di accesso alle Olimpiadi di Tokyo. Per Incerti sarebbe stata la quarta partecipazione alla manifestazione a cinque cerchi dopo Pechino , Londra e Rio de Janeiro .

La seconda giovinezza di Anna Incerti. La maratoneta di Bagheria, 41 anni, centra un ottimo tempo alla maratona di Milano fermando il cronometro in 2 ore 31 minuti e 17 secondi. Sfiorato il minimo di accesso alle Olimpiadi di Tokyo. Per Incerti sarebbe stata la quarta partecipazione alla manifestazione a cinque cerchi dopo Pechino, Londra e Rio de Janeiro.

Con il tempo di oggi l'atleta si piazza al secondo posto nella graduatoria nazionale femminile 2021. Al primo c'è Valeria Straneo, 2 ore 30 minuti e 33 secondi, mentre al terzo l'atleta dell'Aeronautica militare Sara Brogiato in 2 ore 34 minuti e 24 secondi. «Ho dato veramente tutto - commenta l’atleta bagherese - non ho rimpianti, più di cosi non potevo fare e sono contenta della prestazione ma anche di come sono arrivata al traguardo, mi diverto ancora a correre e dopo un po' di riposo penserò a qualche gara su distanze più brevi. Dedico questa prestazione a mia figlia Martina che oggi fa il compleanno».