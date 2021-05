Dopo la zona rossa e quella arancione si allargano ancora le maglie. Domani sarà il primo giorno di zona gialla, ma a Palermo i cambiamenti si vedranno fin da subito con il decadimento delle ordinanze restrittive imposte dal sindaco per fronteggiare la pandemia evitando assembramenti.

E per i palermitani questa potrà essere la prima domenica in cui sarà possibile tornare - in maniera consentita e regolare - a prendere il sole sulle spiagge, via al divieto d'accesso sugli arenili palermitani, anche «in considerazione dell'avvio della stagione balneare decisa dalla Regione», come fanno sapere da palazzo delle Aquile. Stop anche al divieto di vendita da asporto di alcolici nel fine settimana - compresi i distributori automatici - e al divieto di stazionamento.

Primi segnali di ripresa, con i numeri del contagio che iniziano a essere incoraggianti e sembrano destinati ancora a migliorare con l'inaugurazione martedì di un nuovo padiglione in Fiera deputato alle vaccinazioni, che potrà aumentare notevolmente il numero selle somministrazioni giornaliere. Scampoli di normalità, anche se «per la prossima settimana il sindaco Leoluca Orlando si riserva di adottare tutti i provvedimenti necessari per il contenimento della pandemia, d'intesa con il comitato provinciale per l'Ordine e la sicurezza».

«L'allentamento delle restrizioni non deve farci abbassare il livello di guardia - dice il sindaco Orlando - Il passaggio in zona gialla della Sicilia è un'ottima notizia, ma occorre prudenza e il mantenimento da parte di tutti delle comuni abitudini che ci siamo dati in questi mesi: distanziamento, mascherina e frequente igienizzazione delle mani. Urgente intensificare le vaccinazioni che sono la via maestra per uscire dal tunnel della pandemia che ha mietuto tante vittime e messo in gravi difficoltà le attività economiche».