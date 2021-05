False dichiarazioni per ottenere i buoni spesa . La scoperta è stata fatta dai finanzieri del comando provinciale di Palermo a Bisacquino . Sono 18 le istanze dal cui esame sono emerse le irregolarità.

False dichiarazioni per ottenere i buoni spesa. La scoperta è stata fatta dai finanzieri del comando provinciale di Palermo a Bisacquino. Sono 18 le istanze dal cui esame sono emerse le irregolarità.

Nello specifico i richiedenti avevano omesso di comunicare di ricevere già altri tipi di sussidi economici. L'intervento delle Fiamme gialle ha portato alla denuncia per indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato e la segnalazione al Comune, a cui spetterà avviare le pratiche per il recupero delle somme elargite, quantificate in 3550 euro. I richiedenti rischiano anche una pesante multa.