L'assessora alle Attività Economiche Cettina Martorana lo aveva annunciato già lunedì, adesso l'incontro è avvenuto. La neo delegata, insieme all’assessore ai Rapporti Funzionali con Amat, Giusto Catania, ha incontrato ieri il presidente della partecipata, Michele Cimino, per trovare una soluzione agli ostacoli di natura giuridica ed economica che sino ad oggi hanno ostacolato il rilascio delle concessioni di suolo pubblico per dehors negli spazi sottoposti a tariffazione della sosta assegnati alla municipalizzata.

Le parti, supportate dai rispettivi vertici amministrativi, hanno raggiunto un accordo sulla base del quale verrà quantificato in tempi brevi il ristoro ex art.26 del contratto di servizio stipulato tra il Comune di Palermo e l'Amat Spa. Nelle more della quantificazione, verrà adottata una soluzione temporanea, che prevede il pagamento di una somma soggetta a eventuale conguaglio.

Al termine dell'incontro, Martorana e Catania, unitamente a Cimino, hanno espresso «compiacimento per la definizione positiva della questione trattata, confidando che la concessione del suolo pubblico per la collocazione di dehors possa essere uno strumento di rilancio per le attività economiche del settore della ristorazione e dei pubblici esercizi, provate dal permanere di provvedimenti che ne hanno limitato l’attività a causa delle note conseguenze derivanti della pandemia da Covid-19 ancora in corso».