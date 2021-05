Due persone, I.G, di 34 anni e L.I. di 52 anni, sono state denunciate per violazione tributaria e sottrazione del prodotto al pagamento delle accise. I provvedimenti nei loro confronti sono scattati dopo il sequestro da parte della guardia di finanza di oltre 12mila litri di gasolio agricolo. Tutto è partito dal controllo di un'autocisterna che si stava allontanando da un parcheggio di automezzi gestito da una ditta di trasporti.

Dagli accertamenti si è potuto rilevare come tra due mezzi c'era stato un travaso di carburante destinato a usi agricoli, con accisa agevolata, che non può essere usato ai fini dell'autotrazione. Inoltre, dai primi controlli, il conducente dell'autobotte non era in grado di esibire il documento di accompagnamento semplificato (Das). Le Fiamme gialle hanno così sequestrato il gasolio e i due veicoli coinvolti nel travaso.