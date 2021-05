L'asilo comunale Peter Pan, nel quartiere San Giovanni Apostolo, sarà restituito alla collettività dopo che lo scorso 2 gennaio un incendio lo aveva pesantemente danneggiato. La decisione è arrivata oggi, dopo un incontro da remoto voluto dal prefetto Giuseppe Forlani, con i rappresentanti dell'istituto scolastico Saladino, l'Istituto autonomo case popolari, il presidente della VI Circoscrizione e l'associazione culturale San Giovanni Apostolo onlus.

Per quel rogo, grazie alle immagini di videosorveglianza, sono stati individuati tre minorenni, tutti dell'età inferiore ai 15 anni. Un atto che il primo cittadino Leoluca Orlando ha definito ignobile. «Chi danneggia, incendia, deruba e vandalizza un asilo - aveva commentato - ruba il futuro ai bambini e alle bambine». Per ricostruire i locali si era avviata una rete di solidarietà che, attraverso delle donazioni, ha fatto in modo di restituire l'asilo alla collettività. Sono stati donati anche un albero d'ulivo e giochi per l'esterno fino al tappeto anti-trauma. All'interno del quartiere, inoltre, sarà realizzata una posizione decentrata degli uffici dei Servizi sociali.